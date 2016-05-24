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  • Анчелотти: «Противостояние Моуринью и Гвардиолы будет невероятным»

Анчелотти: «Противостояние Моуринью и Гвардиолы будет невероятным»

24 мая 2016, 19:01
4

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился своим мнением относительно грядущего противостояния Жозе Моуринью во главе «Манчестер Юнайтед» и Хосепа Гвардиолы во главе «Манчестер Сити».

«Я думаю, что это будет нечто невероятное! Моуринью является одним из лучших тренеров в мире и неоднократно это доказывал. Он прекрасно знает английский чемпионат. Жозе – идеальный кандидат для «Манчестер Юнайтед».

Два первоклассных специалиста сошлись в Манчестере. Их противостояние будет очень захватывающим», – сказал Анчелотти.

Источник: Skysports
Бавария Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе Гвардиола Хосеп
Комментарии (4)
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андрей андреев
1464106094
Английский футбол вообще хороший)))
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Тони Монтана
1464108273
пока Маур не официально
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BlackMurder
1464110591
меня больше интересует противостояние мс и баварии
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anacarp
1464118904
очень интересно будет
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