Анчелотти: «Противостояние Моуринью и Гвардиолы будет невероятным»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился своим мнением относительно грядущего противостояния Жозе Моуринью во главе «Манчестер Юнайтед» и Хосепа Гвардиолы во главе «Манчестер Сити».

«Я думаю, что это будет нечто невероятное! Моуринью является одним из лучших тренеров в мире и неоднократно это доказывал. Он прекрасно знает английский чемпионат. Жозе – идеальный кандидат для «Манчестер Юнайтед».

Два первоклассных специалиста сошлись в Манчестере. Их противостояние будет очень захватывающим», – сказал Анчелотти.