Дзагоев может перенести операцию

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов дал прогноз на сроки восстановления полузащитника команды Алана Дзагоева, получившего внутрисуставной перелом второй плюсневой кости. Из-за повреждения футболист не сможет принять участия в чемпионате Европы во Франции этим летом.

«У нас есть два варианта лечения: консервативный и хирургический. В ближайшее время определимся с тактикой лечения, и только потом можно будет говорить о точных сроках восстановления», – заявил Керимов.

Напомним, что ранее срок возвращения Дзагоева в строй назывался месяц.