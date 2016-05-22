Бабаев: «Сейчас проводим Слуцкого в сборную, пожелаем удачи, а после Евро с нетерпением ждем его домой в ЦСКА»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев попробовал прояснить ситуацию с будущим главного тренера армейцев и сборной России Леонида Слуцкого.

— Мы сейчас проводим Леонида Викторовича в сборную, пожелаем удачи во Франции, а по завершении чемпионата Европы с нетерпением ждем его домой для того, чтобы готовить команду к следующему сезону. Больше мне добавить нечего.

— С Российским футбольным союзом велись консультации по этому поводу?

— По поводу того, что будет после Евро? Нет, ничего не было.

— Иными словами, РФС инициативы в данном вопросе не проявляет?

— На данный момент ничего нет.

— Вы допускаете в клубе ситуацию, при которой Леонид Викторович и после чемпионата Европы продолжит совмещать должности в двух командах?

— Теоретически – допускаю. Но, повторюсь, прежде всего РФС должен как-то обозначить свою позицию и желание. А дальше уже клуб совместно с Леонидом Викторовичем, в зависимости и от его мнения тоже, примет то или иное решение.