Газзаев: «Смолов – лучший игрок сезона в нашей стране»

Известный футбольный функционер Валерий Газзаев поделился своим мнением о победе нападающего «Краснодара» Федора Смолова в гонке бомбардиров завершившегося розыгрыша чемпионата России.

«Федор Смолов – форвард современной формации, способный сыграть по всему фронту атаки. Не раз уже отмечал умения этого нападающего одинаково эффективно действовать как на фланге, так и в центре. Мы должны радоваться, что получили высококлассного игрока. Давно в нашем чемпионате столько не забивал именно российский форвард. Смолов не просто лучший бомбардир прошедшего чемпионата России — он, вероятно, лучший игрок сезона в нашей стране», – заявил Газзаев.