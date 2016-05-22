Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Широкова: «Роман всегда готов вести за собой сборную»

Агент Широкова: «Роман всегда готов вести за собой сборную»

22 мая 2016, 09:38
5

Арсен Минасов, агент полузащитника ЦСКА Романа Широкова, прокомментировал попадание футболиста в заявку сборной России на Евро 2016.

«Вызов Широкова вполне ожидаем. Он капитан, один из лидеров сборной. Естественно, Роман нервничал, переживал, потому что не играет, но виду не подавал. Очень маленький процент футболистов в мире, которые могут равнодушно относиться к тому, что они не играют.

Конечно, Роман рассчитывает сыграть на Евро. Он готов выводить команду за собой на поле. Он всегда готов. Потому что он честно тренируется, прежде всего, по отношению к себе и к команде, партнерам.

А уже дальше это выбор тренера», — заключил Минасов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия ЦСКА Широков Роман
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ljrljr0505
1463906263
сидя на лавке. играющий тренер блин...
Ответить
Boozman
1463911847
Понятное дело, что агенту лишь бы игрока пропихнуть и денег срубить. Куда он поведёт сборную? В задний проход? Нужно быть объективнее. Он нихрена практики не имеет в последнее время и далёк от былых кондиций. То, что он больше полугода назад в матче со шведами пас пяткой отдал - не значит, что теперь его нужно постоянно вызывать в сборную, потому что он просто Широков
Ответить
Диктор
1463916129
В пивнушку ?
Ответить
Taps
1463930337
Агент Широкова: «Роман всегда готов вести за собой сборную» Куда, в болото ?
Ответить
Главные новости
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
1
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
1
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
3
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
3
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
1
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
3
Все новости
Все новости
Даку опубликовал пост после дебюта за «Спартак»
00:48
Слуцкий предрек «Локомотиву» борьбу за выживание в РПЛ в случае ухода двух игроков
00:40
Тренер «Факела» Василенко пропустит матч с ЦСКА: известна причина
00:36
1
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:27
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
1
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
3
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
Вчера, 22:36
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
Вчера, 22:11
2
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
Вчера, 21:59
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
Вчера, 21:53
5
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
Вчера, 21:47
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
Вчера, 21:29
2
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
Вчера, 20:59
2
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
Вчера, 20:43
4
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:29
3
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
Вчера, 20:07
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
Вчера, 19:52
2
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
Вчера, 19:42
2
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
Вчера, 19:31
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
Вчера, 19:15
6
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:58
2
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:22
2
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
Вчера, 17:50
6
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
Вчера, 17:38
7
«Динамо» сообщило об уходе Маухуба в аренду
Вчера, 17:21
Слуцкий спрогнозировал чемпиона России
Вчера, 17:05
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+