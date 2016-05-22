Агент Широкова: «Роман всегда готов вести за собой сборную»

Арсен Минасов, агент полузащитника ЦСКА Романа Широкова, прокомментировал попадание футболиста в заявку сборной России на Евро 2016.

«Вызов Широкова вполне ожидаем. Он капитан, один из лидеров сборной. Естественно, Роман нервничал, переживал, потому что не играет, но виду не подавал. Очень маленький процент футболистов в мире, которые могут равнодушно относиться к тому, что они не играют.

Конечно, Роман рассчитывает сыграть на Евро. Он готов выводить команду за собой на поле. Он всегда готов. Потому что он честно тренируется, прежде всего, по отношению к себе и к команде, партнерам.

А уже дальше это выбор тренера», — заключил Минасов.