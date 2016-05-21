«МЮ» и «Саутгемптон» – в группе Лиги Европы, «Вест Хэм» – в квалификации

После завершения финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» (2:1), окончательно определилась заявка этой страны в еврокубки.

«Лестер», «Арсенал» и «Тоттенхэм» начнут свои выступления с группового этапа Лиги чемпионов, а «Манчестер Сити» попробует преодолеть раунд плей-офф квалификации.

«Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон» стартуют в групповом этапе Лиги Европы. «Вест Хэм», занявший седьмое место в АПЛ, получил путевку в 3-й раунд квалификации этого турнира.