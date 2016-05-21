Ринат Билялетдинов: «ЦСКА – чемпион, потому что «Зенит» в нужный момент не был готов к борьбе»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов выразил мнение, что ЦСКА стал чемпионом России в нынешнем сезоне благодаря нестабильной игре «Зенита».

«ЦСКА стал чемпионом, потому что «Зенит» оказался в нужный момент не готов к борьбе. Я предполагал, что после вылета из ЛЧ «Зенит» – главный претендент на чемпионство, и, разозлившись, он своего не упустит. Но получилось так, что во время ключевого матча в Ростове «Зенит» в эмоциональном и физическом плане выступил не на должном уровне и поэтому уступил.

А по осени сказались незапланированные потери очков, питерцы играли на три фронта. Возможно, не хватило кадрового ресурса, свежести. А может, просто недооценили соперников. Домашние очковые потери оказались «золотыми», – сказал Билялетдинов.