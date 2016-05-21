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  • Слуцкий: «Горжусь, что работаю в таком клубе с такими футболистами»

Слуцкий: «Горжусь, что работаю в таком клубе с такими футболистами»

21 мая 2016, 16:14
18

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итоги поединка 30-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:0). Благодаря этой победе армейцы в шестой раз завоевали звание сильнейшей команды чемпионата России.

«Счастье продолжается. Все очень круто. Горжусь, что работаю в таком клубе с такими футболистами. И здорово, что у нас такие болельщики, создавшие домашнюю атмосферу на стадионе. Спасибо им, эта победа для них.

Двойной сейв Акинфеева? Схватился за сердце. Все эти пять секунд оно не работало. Хорошо, что не дали добить третий и четвертый раз», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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чепушило
1463838528
Тренер - договорняк
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Ruludo
1463838642
Сначала займи не последнее место в группе в ЛЧ, потом гордись, чемпионат купленный, а Лига все на места расставляет...
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толллян
1463839124
Комментарий удален.
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vladimir-7
1463840006
ЦСКА с победой в Чемпионате по футболу в России! Неадекваты рыдайте.
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Майор Дзагоев
1463840926
С победой, Армия! Хотя мне, если честно, немного обидно за Ростов - ребята наиграли на золото
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mik1954
1463841064
Понятно, что Слуцкер должен говорить именно такие слова, он же не станет рассказывать почему Мордва отстояла, просто отстояла весь матч. а Динама, Терек, Уфа и Крылья, т.е. четыре матча подряд нанесли ОДИН удар в створ конских ворот, для понимающих в футболе ответ однозначен, к стати две из этих четырех команд отправились пахать огороды в ФНЛ, Бог все видит ! Резюмировать сказанное можно следующим, пока в нашем футболе присутствуют персонажи типа гинера, он не поднимться и любой в праве кинуть в него камень. Не стану поздравлять коней, а скажу одно, такие победы типичное позорище, т.к. чемпионами становиться не отпахавший весь чемпионат Ростов, а купивший все ЦСК....
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Вомбат
1463843481
Жаль мне, что не Ростов, за который я болел, но отдать должное ЦСКА надо. Такую стабильность показывать дорого стоит. Ну а Зенит был чужой на этом празднике жизни, хорошо хоть АВБ там больше не будет.
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OOOVVV.
1463846410
Всех адекватных Болельщиков с окончанием первенства,ЦСКА чемпион,заслуженно,пусть этот факт многим и не понравится.Удачи ЦСКА м Ростову в играх ЛЧ.
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Rzn_za_cska
1463847468
Как всегда куча коментриев недолюдей а нас с победой урааа ура ура Красная армия всех сильней
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srg38
1463849455
Красава Дядя Лёня, давай со сборной не подведи!
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