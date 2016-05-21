Слуцкий: «Горжусь, что работаю в таком клубе с такими футболистами»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итоги поединка 30-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:0). Благодаря этой победе армейцы в шестой раз завоевали звание сильнейшей команды чемпионата России.

«Счастье продолжается. Все очень круто. Горжусь, что работаю в таком клубе с такими футболистами. И здорово, что у нас такие болельщики, создавшие домашнюю атмосферу на стадионе. Спасибо им, эта победа для них.

Двойной сейв Акинфеева? Схватился за сердце. Все эти пять секунд оно не работало. Хорошо, что не дали добить третий и четвертый раз», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Наш футбол».