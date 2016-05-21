Сафонов считает, что «Спартак» добьется победы над «Уфой»

Футбольный агент и президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов поделился прогнозом на поединок заключительного 30-го тура РФПЛ между «Уфой» и «Спартаком». Эксперт считает, что красно-белые смогут одержать победу и завершить нынешний сезон на позитивной ноте.

«Для «Уфы» встреча важная, команда намерена остаться в элите, но «Спартак» захочет завершить текущий сезон на мажорной ноте», – сказал Сафонов.

Полный прогноз на заключительный тур чемпионата читайте в специальном материале «Бомбардира».