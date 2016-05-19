«Манчестер Юнайтед» предпримет попытку вернуть Погба

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в возвращении хавбека Поля Погба в ближайшее трансферное окно. Такое развитие событий станет возможным в том случае, если «красные дьяволы» договорятся о сотрудничестве с Жозе Моуринью.

Француз, выступающий в настоящее время в «Ювентусе», не имеет желания менять команду, однако его агент не исключил, что 23-летний игрок может сменить клубную прописку. Помимо «МЮ» в списке претендентов на полузащитника значатся «ПСЖ», «Барселона», «Челси» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Погба записал на свой счет 10 забитых мячей и 16 голевых передач в 48-ми матчах. Напомним, игрок выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2009-го по 2012-й годы, и лишь семь раз появился на поле в играх за основной состав.