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«Манчестер Юнайтед» предпримет попытку вернуть Погба

19 мая 2016, 21:47
14

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в возвращении хавбека Поля Погба в ближайшее трансферное окно. Такое развитие событий станет возможным в том случае, если «красные дьяволы» договорятся о сотрудничестве с Жозе Моуринью.

Француз, выступающий в настоящее время в «Ювентусе», не имеет желания менять команду, однако его агент не исключил, что 23-летний игрок может сменить клубную прописку. Помимо «МЮ» в списке претендентов на полузащитника значатся «ПСЖ», «Барселона», «Челси» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Погба записал на свой счет 10 забитых мячей и 16 голевых передач в 48-ми матчах. Напомним, игрок выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2009-го по 2012-й годы, и лишь семь раз появился на поле в играх за основной состав.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Юнайтед Ювентус ПСЖ Барселона Челси Манчестер Сити Погба Поль Моуринью Жозе
Комментарии (14)
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aimer1988
1463687727
ага, щаз
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Ubuntu
1463687932
готовьте 100 лямов, не меньше
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RUPRICHT
1463688713
ТОЛЬКО ПРИ МОУРИНЬО РАСЦВЕТЕТ МЮ!!!
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Juve1897
1463688817
Да не пойдёт он никуда ближайшие два сезона. И сам он это и его агент Райола не раз уже говорили.
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valike35
1463691634
Комментарий удален.
Ответить
samara94
1463692040
ха
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Samov@r
1463699343
Не тратьте время и нервы
Ответить
Wiskey
1463725549
Мне кажется что с Погба перебарщивают, игрок огонь конечео, но не 100 лямов!
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TY13R
1463767983
вряд ли))
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Arhadiavol
1463823331
не подпишут
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