В УЕФА недовольны состоянием газона «Сан-Сиро»

Старший руководитель УЕФА по организации матчей Кит Далтон остался недоволен состоянием газона стадиона «Сан-Сиро», где должен пройти финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико» 28 мая.

«Нам придется решить много проблем, если мы хотим, чтобы поле «Сан-Сиро» было достойно финала. При всем уважении, глава службы по уходу за газоном арены очень молод, но он единственный, кто там этим занимается. В лучшем случае, другие могут выполнять его команды.

Тем не менее газон будет готов к финалу. Испанские болельщики могут расслабиться. Мы стремимся к очень высокому качеству, хотим совершенства, потому что речь идет о Лиге чемпионов. Я уверен, что это все будет сделано правильно», – заявил Далтон.