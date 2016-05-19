Дмитрий Черышев готов возглавить «Динамо»

Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев не против того, чтобы возглавить «Динамо». На данный момент из московского клуба к нему никто не обращался с таким предложением. Действующий контракт Черышева с испанским клубом истекает в конце сезона.

– До какого года действует ваш контракт с «Севильей"?

– Истекает в конце этого сезона. Новое соглашение пока не предлагали. Поговорим с руководством летом. Если будут предложения, то готов их рассмотреть. Как и другие варианты.

– В России вас сватают в «Динамо».

– Не слышал об этом. Но если предложат, с удовольствием соглашусь поработать в клубе, который стал для меня родным. Даже в ФНЛ, если случится, что команда покинет Премьер-лигу. Но надеюсь, что бело-голубые сохранят прописку в Премьер-лиге.