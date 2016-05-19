Смолов: «Амкар» отобрал немало очков у лидеров»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов охарактеризовал предстоящего соперника по 30-му туру российской Премьер-лиги пермский «Амкар» как крепкого, неуступчивого середняка.

«Я помню, с каким трудом нам далась победа над «Амкаром» в первом круге, несмотря на то что соперники долгое время играли вдесятером. Это крепкий середняк, неуступчивая команда, отобравшая немало очков у клубов из верхней части турнирной таблицы. Поэтому нам нужно отнестись к игре с пермяками со всей серьезностью», – сказал Смолов.

Матч 30-го тура «Краснодар» – «Амкар» состоится в субботу, 21 мая, в 13:30 по московскому времени.