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Бубнов: «Динамо» победит «Зенит» и останется в РФПЛ»

19 мая 2016, 11:54
20

Защитник сборной СССР Александр Бубнов, ныне работающий футбольным экспертом, поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом».

«Очень интересный матч с точки зрения «Динамо». Команда как никогда близка к вылету из Премьер-лиги. В какой-то степени бело-голубым повезло, что в прошлом туре «Зенит» потерял шансы на чемпионство и Лигу чемпионов. Команда фактически не имеет мотивации на предстоящий матч. Плюс в Химках не сыграют Халк, Витсель и Смольников. Но это вовсе не означает, что команда очень сильно ослабнет: хороших игроков там хватает.

Мне кажется, в этой встрече победит «Динамо». Я даже готов пойти против своих правил и рискну поставить на победу хозяев. Что-то подсказывает: «Динамо» хоть через стыки, но спасется», – отметил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Бубнов Александр
Комментарии (20)
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sold93
1463648292
главная интрига последнего тура (не считая борьбы за 1 место): продастся З*нит или отправит Динамо в ФНЛ?
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ДЖУZ
1463649800
уже по ходу договорняк что ли?))))
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007R
1463650220
Динамо место в фнл
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андрей андреев
1463650518
Поставлю как я на Динамо свою квартиру,если че,буду как Зенит-бомжом)))
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sargassov
1463654498
Любви к Зениту у меня нет, но сократить число московских клубов до трех давно назревающий вопрос.
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Lenine
1463656287
Мотивация у Зенита пока сохраняется, ибо Краснодар может его на 4-е место скинуть. А у Динамо велики шансы при проигрыше в переходных матчах помеситься на полях Астрахани.
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FanatSerj
1463657987
Ну если только Кокорин банку в свои ворота положит, то может и будет какой то шанс на победу, а так как это не печально было, потолок ничья 0-0 т.к забивать у Динамо некому, зато есть целая толпа которые готовы запороть момент, а в защите накосячить.
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зиргай
1463667324
Бубен признался, что Динамо купит игру... Хоть исподтишка, но честно.. Как эксперт должен был прямо сказать - договорняк...
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зиргай
1463667401
Зенит потеряет всякое уважение, если ляжет под динамо
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ijgiz
1463671641
Можно и проиграть -Динамо надо сохранить
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