Бубнов: «Динамо» победит «Зенит» и останется в РФПЛ»

Защитник сборной СССР Александр Бубнов, ныне работающий футбольным экспертом, поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом».

«Очень интересный матч с точки зрения «Динамо». Команда как никогда близка к вылету из Премьер-лиги. В какой-то степени бело-голубым повезло, что в прошлом туре «Зенит» потерял шансы на чемпионство и Лигу чемпионов. Команда фактически не имеет мотивации на предстоящий матч. Плюс в Химках не сыграют Халк, Витсель и Смольников. Но это вовсе не означает, что команда очень сильно ослабнет: хороших игроков там хватает.

Мне кажется, в этой встрече победит «Динамо». Я даже готов пойти против своих правил и рискну поставить на победу хозяев. Что-то подсказывает: «Динамо» хоть через стыки, но спасется», – отметил Бубнов.