Бубнов: «Слова Федуна про позорное пятое место – повод, чтобы убрать Аленичева»

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал слова владельца московского клуба Леонида Федуна, который назвал пятое место красно-белых в чемпионате России позором. По словам футбольного эксперта, этим высказыванием он хотел дать повод для увольнения главного тренера Дмитрия Аленичева.

«Странная история, поскольку в прошлом году после непопадания в еврокубки про позор Леонид Федун ничего не говорил, а сейчас вдруг после пятого места заявил такое. Конечно, от «Спартака» всегда будут ждать борьбы за чемпионство, поэтому в глобальном смысле правда в его словах есть. Возможно, эти слова являются поводом, чтобы убрать Дмитрия Аленичева. Раз позор, то необходимы какие-то перемены в тренерском штабе.

Здесь явно виден намек, что 31-го числа на совете директоров может последовать отставка нынешнего тренерского штаба. Ведь не случайно ведутся какие-то тайные переговоры с Курбаном Бердыевым. Не исключено, что уже какие-то ходы наперед расписаны. Скоро узнаем», – сообщил Бубнов.