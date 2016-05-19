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  • Бубнов: «Слова Федуна про позорное пятое место – повод, чтобы убрать Аленичева»

Бубнов: «Слова Федуна про позорное пятое место – повод, чтобы убрать Аленичева»

19 мая 2016, 08:10
26

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал слова владельца московского клуба Леонида Федуна, который назвал пятое место красно-белых в чемпионате России позором. По словам футбольного эксперта, этим высказыванием он хотел дать повод для увольнения главного тренера Дмитрия Аленичева.

«Странная история, поскольку в прошлом году после непопадания в еврокубки про позор Леонид Федун ничего не говорил, а сейчас вдруг после пятого места заявил такое. Конечно, от «Спартака» всегда будут ждать борьбы за чемпионство, поэтому в глобальном смысле правда в его словах есть. Возможно, эти слова являются поводом, чтобы убрать Дмитрия Аленичева. Раз позор, то необходимы какие-то перемены в тренерском штабе.

Здесь явно виден намек, что 31-го числа на совете директоров может последовать отставка нынешнего тренерского штаба. Ведь не случайно ведутся какие-то тайные переговоры с Курбаном Бердыевым. Не исключено, что уже какие-то ходы наперед расписаны. Скоро узнаем», – сообщил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Бердыев Курбан Аленичев Дмитрий Бубнов Александр
Комментарии (26)
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hodyrev
1463636007
Федун это позор для Российского футбола
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artem 81
1463637242
Партак не спасти
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Pro100Kid
1463638665
Скорее всего, верно говорит Бубнов
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Psih86
1463639662
Самое позорное в спартаке ?так это федун!!!пока он владелец,вам ни когда,слышишь федун ни когда не стать чемпионами!!!
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Alex3920486
1463641258
Федун-пердун!!
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Диктор
1463643068
Очень похоже на правду.
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Taps
1463643487
Бердыев в этот гадюшник не пойдёт.
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maior-60
1463645011
Федуна интересует бизнес в чистом виде. На клуб он плевать хотел. Новый стадион - тоже один из пунктов его бизнес-плана, требующий скорейшей отдачи. У Федуна отсутствует четкий план развития команды и внятная трансферная политика, поэтому и шарахается из стороны в сторону. Ни одному из тренеров не дал нормально работать. Если выкинет Аленичева, лучше не станет.
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ViktorMG
1463650506
Пока это только слухи и домыслы. Журналистам надо кормиться. Однако нет дыма без огня и всё возможно. Поживём увидим.
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ivanthebest
1463654168
Надо быть полным гомодрилом, чтобы после такого сезона убрать Аленичева. Во-первых - задачу попадания в еврокубки выполнил, Во-вторых - наигрывал молодёжь (что до этого никто в таком объёме не делал в Спартаке, даже Романцев), В-третьих - наконец расчистил "Авгиевы конюшки" избавившись от лишних людей в составе (есть ещё парочка правда на выход) и подготовив почву для становления и усиления команды адекватными и более сильными игроками. И если после этого Федун снимет Аленичева, нужны уже реально какие-то кардинальные меры по противодействию Федунка, т.к. с таким подходом ещё 20 лет не видать нам ни единого трофея. P.S. Бекиич не панацея, Спартак будет играть в дно-футбол, набирать очки, но при этом так ничего и не выиграет... И всё продолжится из раза в раз....
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