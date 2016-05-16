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    Федун: «Задача была занять четвертое место. Пятое – позор»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями после домашней победы в матче 29-го тура РФПЛ против «Терека» (3:0).

    «Приятно. Все говорили, что «Открытие Арена» – несчастливый стадион. Видите, «Динамо», теперь «Терек». Это такие серьезные, извечные соперники.

    Победили чисто, только в конце, когда три забили, расслабились слегка, и моменты стали возникать. Но Песьяков сыграл так, что не пропустили. Хорошо, что у нас два таких вратаря – Песьяков и Ребров», – сказал Федун.

    За тур до конца чемпионата «Спартак» занимает пятую строчку в таблице.

    «Пятое место по большому счету для «Спартака» – позор. Задача была – четвертое место».

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.05.2016 22:19
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +571

      RJM555 17 мая 2016, 10:49

      выиграть то выиграли, а игры как небыло так и нет. В сереине первого тайма Терек полностью владел ситуацией но почему то потом отдали инициативу. Мне кажется что вся эта шумиха со стадионом и тренировкой - театр который устроили команды на самом деле это похож на сомнительный матч это чисто мое мнение хотелось бы ошибиться.

      -1
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 17 мая 2016, 09:28

      Последнее место в любительской лиге верх спартака. Тренироваться специально не дали Тереку, на свои силы не расчитывали

      -3
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 17 мая 2016, 04:24

      теперь нужно в летнее трансферное окно усилится,и возможно побольше к тренеру прислушиваться при покупке игроков

      0
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      Рейтинг: +115

      slawianka 17 мая 2016, 04:08

      в ЛЕ попали в отличии от прошлого года, на одну ступеньку поднялись, что же тут позорного? Могли и без того и другого остаться будь Локомотив удачливее

      1
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 17 мая 2016, 02:30

      Ты отдай команду порядочному человеку и Спартак снова чемпион, а сам езжай в Киев в Динамо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 17 мая 2016, 02:14

      то играют, то не играют.....

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 17 мая 2016, 01:18

      Красавчик! Вот более всего боялся нытья типа "ну вышли же в еврокубки, дайте Диме еще год зарплату пополучать"

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      чей котэ 17 мая 2016, 00:39

      Шелбтынахуймразь

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1481

      GM 17 мая 2016, 00:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Победили "честно", только сначала из Открытия-Арены сделали Закрытую Арену.

      - Совесть?
      - Нет, не слышал...

      -4
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 17 мая 2016, 00:34

      В чем разница 4 или 5 место все равно ЛЕ.

      1
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- > KARAT777 17 мая 2016, 09:26

      Потому что он ещё не знает оставлять Аленичева или нет. А так с формулировкой "не выполнил задачу на сезон" можно по прощаться.

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