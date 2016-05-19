Мутко надеется, что членам сборной России будут задавать не очень сложные вопросы на «Что?Где?Когда?»

Министр спорта РФ Виталий Мутко высказал мнение по поводу участия игроков сборной России во главе с Леонидом Слуцким в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

«Звал ли меня Слуцкий в свою команду? Вы знаете, это была инициатива национальной сборной России. Чтобы попасть в состав команды Леонида Викторовича на «Что? Где? Когда?», нужно много тренироваться.

Состав уже определен, он мне понравился, мне вообще вся национальная сборная нравится. Будут играть братья Березуцкие и остальные ребята. Я хочу пожелать команде удачи. Надеюсь, что болельщики зададут не очень сложные и каверзные вопросы», – сказал Мутко.