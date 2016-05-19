Промес: «Не доволен своей результативностью в этом сезоне, так как хотел забить 25 голов»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес подчеркнул, что постарается догнать форварда «Краснодара» Федора Смолова в гонке бомбардиров чемпионата России.

– Насколько реально догнать Федора Смолова в последнем матче с “Уфой”, отрыв от которого составляет всего два мяча?

– Посмотрим. Конечно, это возможно, хотя и сложно. Но я постараюсь. Федор забил семь мячей за два матча. Некоторые футболисты за весь сезон столько не отличаются.

– Как считаете, не маловато ли вообще забивают в чемпионате России? В Испании, например, лучшие бомбардиры по пятьдесят мячей и больше за сезон наколачивают.

– Здесь очень сложно забивать. Российский чемпионат жесткий, команды много обороняются. Не разгуляешься. Хорошо, что мы вообще улучшили показатель прошлого сезона, когда в премьер-лиге победитель бомбардирской гонки забил пятнадцать мячей. Сейчас мы вышли на цифру в двадцать голов. Думаю, в дальнейшем этот показатель будет расти, но, повторюсь, здесь не так легко забивать.

– Довольны своей результативностью в этом сезоне?

– Нет, не доволен. Рассчитывал забить не меньше 25 мячей, но пока эту мечту не удалось осуществить. Может, слишком размечтался (смеется). Но вообще я люблю ставить перед собой серьезные задачи.

– Есть еще матч с “Уфой”, в котором можно улучшить свой бомбардирский счет.

– Я не думаю, что их защитники позволят мне разгуляться. Но сделаю все возможное и постараюсь забить три гола.