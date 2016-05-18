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  • Кержаков: «Саенко не только меня качнул на неплохие суммы, но и других футболистов кинул»

Кержаков: «Саенко не только меня качнул на неплохие суммы, но и других футболистов кинул»

18 мая 2016, 20:52
29

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков, который сейчас выступает в аренде в «Цюрихе», рассказал о том, что стал жертвой обмана со стороны бывшего игрока «Спартака» Ивана Саенко.

«Суть в том, что меня обманули. Начиная с такого футболиста Ивана Саенко, который меня познакомил с людьми, которые в итоге меня кинули на деньги. Порассказывали очень много интересного, я поверил. Ну а как? Человек меня знакомит с ними, говорит, что это близкие люди. Тот, кого я знаю несколько лет, мы с ним играли вместе. А потом получается, что эти люди кидают.

Я узнал, что он не только меня одного футболиста качнул на неплохие суммы, еще у меня очень много знакомых футболистов, не буду называть фамилий, но вы их тоже все знаете, кого он кинул на приличные деньги. А сейчас его не могут нигде найти», – сказал Кержаков.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (29)
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kykyi
1463596156
Всех их в что?,где?, когда?
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Diman67
1463596548
не зря он в спартаке оказался! свиньи они и в африке свиньи....
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KuPe4iK
1463596835
У Саенко в Википедии написано-Лучший друг Керж....
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mgordeev
1463599449
Там история другая была. Саенко предложил вложится в заводы, сказал, что людей знает. Керж не дурак захотел дело напрямую вести и Вагю кинуть. Так и срослось, только заводы тоже не в фаворе оказались, Керж бабло потерял. Зато Саенко по старой дружбе с удовольствием дал показания и по этому факту, и по заказу Кержаковым своей жены (он хотел ее наркоманкой сделать и родительских прав лишить). Вот Керж слегка и расстроен. Не в Зените бы играл - лес бы валил вместо мячика.
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m40
1463599449
Ха. Вспоминается: ,,Пока есть на свете дураки, нам жить стало быть с руки,,. Ну или как там пела лиса Алиса...Думаю, вряд ли рядовой обыватель с обычной зарплатой посочуствует Кержу. Скорее даже позлорадствует, если не из Питера- так уж точно.
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Kano
1463605008
Во дает Саенко :)
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exreporter
1463605352
Обмануться на деньги после того, что прошла страна в 90-е, это означает: быть дураком ) Уж простите. Жадность сгубила. Влез в авантюру - получи.
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семенчик
1463614647
Только ноет! У самого бабла до хрена!!! Сам пади разводит кого-нибудь!
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tanis 29
1463623637
А что ты хотел от хохла.
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