Кержаков: «Саенко не только меня качнул на неплохие суммы, но и других футболистов кинул»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков, который сейчас выступает в аренде в «Цюрихе», рассказал о том, что стал жертвой обмана со стороны бывшего игрока «Спартака» Ивана Саенко.

«Суть в том, что меня обманули. Начиная с такого футболиста Ивана Саенко, который меня познакомил с людьми, которые в итоге меня кинули на деньги. Порассказывали очень много интересного, я поверил. Ну а как? Человек меня знакомит с ними, говорит, что это близкие люди. Тот, кого я знаю несколько лет, мы с ним играли вместе. А потом получается, что эти люди кидают.

Я узнал, что он не только меня одного футболиста качнул на неплохие суммы, еще у меня очень много знакомых футболистов, не буду называть фамилий, но вы их тоже все знаете, кого он кинул на приличные деньги. А сейчас его не могут нигде найти», – сказал Кержаков.