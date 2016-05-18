Мутко: «Не сомневался в отрицательном результате допинг-проб «Ростова»

Министр спорта РФ Виталий Мутко не сомневался в том, что допинг-пробы 11 футболистов «Ростова» дадут отрицательный результат.

«Я выражаю большое удовлетворение по поводу того, что допинг-пробы игроков «Ростова» отрицательные. Я не сомневался в этом. Система допинг-контроля в футболе – одна из самых больших в мире. Мы не видим допинг-случая в футболе за последние годы – всего два случая было.

Сама форма проверки именно игроков «Ростова», может, и вызвала вопросы у болельщиков. Но я рад, что все благополучно и желаю «Ростову» успехов в этом туре и в целом», – отметил Мутко.

Напомним, сегодня стало известно, что допинг-пробы игроков «Ростова», которые были взяты после матча 28-го тура российской Премьер-лиги с «Динамо» (2:0) 12 мая, дали отрицательный результат. Пробы были взяты у 11 игроков стартового состава «Ростова».