Бердыев: «Я бы хотел остаться в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев заявил о своем желании продолжить сотрудничество с клубом. Сегодня в матче 29-го тура РПФЛ ростовчане обыграли «Урал» (1:0) и гарантировали себе участие в Лиге чемпионов.

– Вы вышли в Лигу чемпионов. Останетесь в «Ростове»?

– Скажу кратко: я бы хотел этого.

– От чего это зависит?

– От многих вещей.

– Вы смотрели на результат матча в Химках? Может, в перерыве?

– Нет, я только после окончания узнал тот результат.

– «Рубин» упрется в последнем туре? Хотя бы для вас?

– Это к «Рубину» вопрос, – сказал Бердыев.