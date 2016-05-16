Бердыев: «Я бы хотел остаться в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев заявил о своем желании продолжить сотрудничество с клубом. Сегодня в матче 29-го тура РПФЛ ростовчане обыграли «Урал» (1:0) и гарантировали себе участие в Лиге чемпионов.
– Вы вышли в Лигу чемпионов. Останетесь в «Ростове»?
– Скажу кратко: я бы хотел этого.
– От чего это зависит?
– От многих вещей.
– Вы смотрели на результат матча в Химках? Может, в перерыве?
– Нет, я только после окончания узнал тот результат.
– «Рубин» упрется в последнем туре? Хотя бы для вас?
– Это к «Рубину» вопрос, – сказал Бердыев.
Источник: «Спорт-Экспресс»