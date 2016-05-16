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Бердыев: «Я бы хотел остаться в «Ростове»

16 мая 2016, 23:24
11

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев заявил о своем желании продолжить сотрудничество с клубом. Сегодня в матче 29-го тура РПФЛ ростовчане обыграли «Урал» (1:0) и гарантировали себе участие в Лиге чемпионов.

– Вы вышли в Лигу чемпионов. Останетесь в «Ростове»?

– Скажу кратко: я бы хотел этого.

– От чего это зависит?

– От многих вещей.

– Вы смотрели на результат матча в Химках? Может, в перерыве?

– Нет, я только после окончания узнал тот результат.

– «Рубин» упрется в последнем туре? Хотя бы для вас?

– Это к «Рубину» вопрос, – сказал Бердыев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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андрей андреев
1463430934
Бекиевич спасибо
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LOKOfanatik19
1463431130
И Ростов хочет, что бы вы остались!!! Да спасибо за этот сезон, надеюсь останешься, и покажешь всем в ЛЧ!!!
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АНДО
1463432677
ВСЕ ОДЕКВАТНЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ ТОЖЕ ХОТЕЛИ БЫ ЧТОБ ВЫ ОСТАЛИСЬ...ХОТЯ БЫ ПО ОДНОЙ ПРОСТОЙ ПРИЧИНЕ, ТО ЧТО РОСТОВУ БЕЗ ВАС ОЧЕНЬ ТРУДНО БУДЕТ В ЛЧ, А С ВАМИ БУДЕМ ЖДАТЬ НАСТОЯЩИХ ЧУДЕС! УДАЧИ ВАМ С РОСТОВОМ!
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Almaz Sharibzyanov
1463435073
Красиво будет, если Рубин отблагодарит КББ за 2 чемпионства, победив дома ЦСКА)
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Black Giz
1463456900
Мы бы то же этого хотели. Вам еще готовить команду к Лиге Чемпионов.
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belarus-gomel
1463460265
а как бы хотел Ростов, чтобы Курбан Бекиевич остался в команде!!!! только с этим тренером у Ростова будут шансы в Лиге Чемпионов!!!
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sargassov
1463460846
Спасибо тренеру
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макс438
1463465868
И Раньери полюбому на сезон в ЛЧ останется, а дальше будь, что будет
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vgarakh
1463482345
Бекиевич , оставайтесь в Ростове. От добра, добра не ищут, Вы это знаете не хуже меня.
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