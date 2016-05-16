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  • Черчесов: «Около 100 тысяч человек приветствовало нас, когда мы ехали на открытой машине»

Черчесов: «Около 100 тысяч человек приветствовало нас, когда мы ехали на открытой машине»

16 мая 2016, 19:00
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Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов подвел итоги своего первого сезона в польском клубе. Напомним, под руководством Черчесова «Легия» выиграла кубок и чемпионат страны.

– Вчера долго праздновали, но сегодня уже все в рабочем порядке. Долгий и тяжелый сезон окончен, сейчас вот в магазине покупаю подарки.

– Сезон получился впечатляющим – два титула в кармане.

– Он был сложным. Последний матч нам необходимо было выигрывать. На команде сказывалось ожидание чемпионства в 100-летие клуба. Наша задача была успокоить ребят, правильно подготовить их к игре. Удалось и то, и другое. «Легия» сыграла так, как надо, показала хороший футбол, подарила праздник болельщикам.

– Праздновать победу в чемпионате на улицы вышла вся Варшава?

– Около 100 тысяч человек приветствовало нас, когда мы ехали на открытой машине. Выглядело все впечатляюще.

Войцех Ковалевски сказал, что вы добились уважения в Польше. Мариуш Пекарски отметил, что «Легия» сделала правильно, пригласив вас. Льстит оценка специалистов?

– Не читал их высказывания. Хотелось бы отметить, что я не один тружусь в клубе. У нас есть тренерский штаб, который выполнил большую работу. Со мной пришли Ромащенко, Паников и Стауче, плюс в «Легии» остались те специалисты, кто уже был в команде. Также помогал клуб, который решал организационные вопросы. Я же не покупал ни одного футболиста за свои деньги и не платит им зарплату из своего кармана. И на трибунах я не кричал в поддержку варшавян. Успех в футболе не бывает личным, а вот напортачить ты можешь сам. Так что наша победа в чемпионате – заслуга всех сотрудников клуба.

– Болельщики, учитывая начало сезона, называют чемпионство чудом. А вы как бы охарактеризовали бы этот успех?

– Чудес не бывает, есть хорошая работа. С первых минут мы показали друг другу, на что способна команда. Соперник это тоже чувствовал на расстоянии, ведь самое главное – заставить его нервничать. Мы работали на себя, и другие клубы видели наше поступательное движение и ощущали волнение, что привело к сбоям в их результатах, – сказал Черчесов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Европа Легия Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ЖОРРО
1463433096
С победой!!!Поздравляю!
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