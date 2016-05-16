Президент «Урала»: «Перед матчем с «Ростовом» нас никто не стимулировал»

Президент «Урала» Григорий Иванов в преддверии гостевого матча 29-го тура чемпионата России с «Ростовом» дал понять, что его команда не намерена без борьбы отдавать очки своему сопернику.

– Ребята готовы выходить, биться, – сказал Иванов. – Настраиваемся как на рядовой матч. Понятно, что для кого-то он рядовым не будет, но мы будем просто выходить и играть – надо добрать очки, которые недобрали после перерыва. К давлению публики в Ростове-на-Дону готовы, нас полным стадионом не удивишь.

– На вас не выходили третьи клубы с целью так называемого стимулирования?

– Нет, никто на нас не выходил, никто нас не стимулировал, ничего не предлагал. Будем играть, как играем.

– То есть, никаких двойных или тройных премиальных?

– Нет, ничего такого.