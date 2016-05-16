Прудников и Зинченко сыграют с первых минут в матче «Амкар» – «Уфа»

Стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура российской Премьер-лиги между «Амкаром» и «Уфой». Напомним, встреча состоится сегодня в Перми и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Амкар»: Селихов, Зайцев, Идову, Джикия, Бутко, Гиголаев, Дзахов, Гол, Огуде, Баланович, Прудников.

Запасные: Герус, Черенчиков, Комолов, Шаваев, Панцырев, Салугин, Анене, Дайк.

«Уфа»: Шелия, Кацалапов, Сухов, Аликин, Сафрониди, Сысуев, Зубарев, Стоцкий, Зинченко, Марсиньо, Игбун.

Запасные: Нарубин, Филин, Безденежных, Кротов, Диего Карлос, Ханджич.