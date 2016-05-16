Футболисты «Енисея» употребляли алкоголь перед матчем с «Соколом»

Депутат Законодательного собрания Анатолий Быков остался недоволен игрой «Енисея» в домашнем матче 37-го тура ФНЛ с «Соколом» (0:1). По его словам, накануне встречи футболисты красноярского клуба употребляли алкоголь.

«В последние матчи команда играла без своего тренера. Футболистов никто не контролировал. По моей информации, несколько игроков ФК «Енисей» на решающую игру с «Соколом» вышли фактически в состоянии алкогольного опьянения. Они два дня подряд отмечали дни рождения, и к игре, мягко говоря, подошли не в лучшем самочувствии – болели с похмелья», – сказал Быков.

Стоит отметить, что после этого поражения «Енисей» оказался в зоне вылета из Футбольной национальной лиги.