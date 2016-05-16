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  • Футболисты «Енисея» употребляли алкоголь перед матчем с «Соколом»

Футболисты «Енисея» употребляли алкоголь перед матчем с «Соколом»

16 мая 2016, 14:14
5

Депутат Законодательного собрания Анатолий Быков остался недоволен игрой «Енисея» в домашнем матче 37-го тура ФНЛ с «Соколом» (0:1). По его словам, накануне встречи футболисты красноярского клуба употребляли алкоголь.

«В последние матчи команда играла без своего тренера. Футболистов никто не контролировал. По моей информации, несколько игроков ФК «Енисей» на решающую игру с «Соколом» вышли фактически в состоянии алкогольного опьянения. Они два дня подряд отмечали дни рождения, и к игре, мягко говоря, подошли не в лучшем самочувствии – болели с похмелья», – сказал Быков.

Стоит отметить, что после этого поражения «Енисей» оказался в зоне вылета из Футбольной национальной лиги.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Енисей
Комментарии (5)
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Маракушев
1463397543
Енисей Енисееей .. ты удобный Енисей.. хочешь купайся, а хочешь пей.
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bringing
1463399552
Спалились
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kykyi
1463401506
Откат за матч водярой отдали?
Ответить
Илхом А
1463402796
даааа.........
Ответить
zadira56
1463411771
Ого))
Ответить
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