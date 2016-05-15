Слуцкий: «Давление в сборной? Такое же, как и в ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий отметил, что не испытывает какого-либо особенного давления в национальной команде по сравнению с армейским клубом.

«Я не почувствовал дополнительного уровня давления. Много раз разговаривал с игроками ЦСКА и спрашивал, есть ли различия между работой в ЦСКА и сборной. Они говорили, что различия, конечно же, есть. Мол, уровень давления во время матча национальной команды гораздо выше, чем во время матча ЦСКА. Говорили, что в ЦСКА они тоже волнуются и стараются, но все-таки в сборной есть осознание того, что на тебя смотрит вся страна, все переживают и все остальное.

Я лично это не почувствовал. Меня и в матчах ЦСКА колбасит очень прилично, и я не могу расслабиться ни на секунду. В то же состояние я погрузился в национальной сборной», – признался специалист в фильме «Футбол Слуцкого периода» на телеканале «Матч ТВ».