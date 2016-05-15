Дзюба: «Слуцкий – самый сильный и самый современный тренер России»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от работы с главным тренером сборной России Леонидом Слуцким.

«От Слуцкого исходила положительная энергетика с первого телефонного разговора. Мы, игроки сборной России, сразу почувствовали, что все в наших руках и все в наших силах.

Мне нравится, как у него выстроен рабочий процесс: установка, теория, разбор сильных и слабых сторон соперников.Теорию он умещает в 25-30 минут, а не так, как у старой школы, когда теория могла длиться три часа. У него все доходчиво и понятно. Думаю, сейчас он самый сильный и самый современный тренер России», – сказал Дзюба.