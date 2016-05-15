Скончался администратор молодежного состава «Амкара», который перенес инфаркт

Скончался администратор молодежного состава «Амкара» Виталий Толов. Напомним, Толов попал в реанимацию сегодня после того, как у него остановилось сердце во время матча 29-го тура чемпионата России с «Уфой» (2:0).

«Сегодня во время второго тайма матча молодежных команд «Амкара» и «Уфы» ему стало плохо. Сразу же врачи молодежного и основного составов совместно с дежурившими на игре врачами реанимобиля смогли запустить сердце. Администратор был доставлен в краевой «Институт сердца», где доктора сделали все возможное для его спасения. К сожалению, Виталия Александровича не стало. Диагноз – обширный инфаркт сердца», – говорится в сообщении на официальном сайте «Амкара».