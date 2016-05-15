Президент «Урала»: «Не думаю, что в «Ростове» работают люди, которые не знают о запрете мельдония»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о своих ожиданиях от матча против «Ростова» в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги.
– Дадите завтра бой «Ростову"?
– Что за вопрос? Конечно, будем играть.
– Но какая сейчас мотивация у «Урала"?
– Понимаете, футболисты же играют за премиальные. Если не нужны им деньги – пожалуйста, пусть не играют. Но считаю, «Урал» будет играть в футбол.
– Почему в последнее время нет результата?
– Не знаю. Я же не тренер. Лучше этот вопрос адресовать наставникам. Может быть, к концу чемпионата ребята немного «поднаелись». Нам в последнее время не могли помочь Фонтанелло, Асеведо…
– Понимаете, что «Урал» может повлиять на исход чемпионской гонки?
– Ну вот, опять «Урал» в центре событий (смеется). То мы якобы могли повлиять на то, кто вылетит из лиги, а кто останется. Теперь о чемпионской гонке говорят. Мы не думаем об этом.
– Как в клубе восприняли то, что 11 игроков «Ростова» повели на допинг-контроль после игры с «Динамо"?
– Да странно это как-то все… В последнее время люди уезжают из России – чиновники всякие, Родченков… Начинают нас поливать, мол, все употребляли допинг. А ФИФА слышит все это и устраивает вот такие проверки. Наверное, посмотрели, что «Ростов» идет в еврокубки. Но, в любом, случае неправильно это все. Нам надо занимать более жесткую позицию, защищаться!
– По вашему, проверка 11 игроков на допинг – нонсенс?
– Так не должно быть, ребята только-только закончили игру, победили, а их всех ведут на допинг. Я не думаю, что в «Ростове» работают люди, которые не знают о запрете мельдония. Все все прекрасно понимают – что можно, что нельзя.
– А если вдруг что-то найдут…
– Не хочется об этом думать. Все должно решаться на футбольном поле, а не за кулисами.
– Этот сезон «Урал» может занести себе в актив?
– 8-е место, дай бог, мы на нем останемся, лучшее достижение в истории «Урала». Первый круг провели очень достойно, во втором – сдали. Но в целом, считаю, ребята выкладывались.