Промес: «Меня очень стимулируют голы Смолова»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о соперничестве с нападающим «Краснодара» Федором Смоловым в гонке бомбардиров. Отметим, что на данный момент на счету Смолова 20 забитых мячей, у Промеса – 17.

– Вы сейчас находитесь на второй строчке в списке бомбардиров. Насколько реально догнать Федора Смолова, и ставите ли такую цель для себя?

– Все возможно, соперничество еще не окончено. Смолов оформил покер, потом хет-трик. Это, конечно, большой стимул для нас, но мне важнее забивать для клуба, а не для статистики. Мне приятно, что Федор столько забивает.