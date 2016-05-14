«Ювентус» презентовал новую домашнюю форму, в которой команда буде выступать в сезоне-2016/17. Отметим, что традиционные черно-белые вертикальные полосы на футболках немного прибавили в ширине, а шорты и гетры стали исключительно черного цвета.

Производителем экипировки для «бьянконери» является Аdidas, который "одевает» футболистов туринского клуба уже второй сезон. Шестилетнее соглашение с немецким концерном принесет «старой синьоре» порядка 140 миллионов евро.

В новой форме «Ювентус» сыграет в заключительном матче Серии А нынешнего сезона против «Сампдории».