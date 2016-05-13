Раньери: «Мы чемпионы и должны теперь играть по-чемпионски»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился ожиданиями перед матчем 38-го тура АПЛ против «Челси».

«Перед игрой с «Эвертоном» я просил футболистов показать мне, чему они научились в течение сезона. Я всегда говорил, что имеет значение не результат, а сама игра.

Теперь мы чемпионы и должны играть по-чемпионски. Ответ игроков на поле был фантастическим. В воскресенье мне не нужен результат. Я хочу, что мои игроки проявили такое же отношение к делу – тогда я буду счастлив.

У меня нет слов, чтобы поблагодарить фанатов. Они всегда поддерживали нас. Теперь это легко, ведь мы чемпионы, но они были с нами с самого начала, когда нам было тяжело.

Дома или на выезде – везде мы чувствовали поддержку. Мечта стала реальностью, потому что фанаты подталкивали нас и играли вместе с нами. В каждом матче у нас было 12 игроков», – сказал Раньери.