Аленичев: «Радует, что в третьей игре подряд «Спартак» не позволяет сопернику забить»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев отметил хорошие действия обороны своей команды в матче 28-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:0), подчеркнув, что его порадовала игра «на ноль» в третьем поединке подряд.

«Нам удалось забить гол в первом тайме, а во втором уже играли по счету. Если бы Промес забил свой стопроцентный момент, не было бы такой нервной концовки. Очень порадовало, что третью игру подряд сыграли на ноль. Играли в обороне организованно и надежно, практически не позволив сопернику что-то создать у наших ворот.

Моя первая победа над «Уралом» на тренерском поприще? Я не уделяю пристального внимания такой статистике. Для меня важнее, чтобы команда побеждала. Сейчас для «Спартака» на первый план выходит результат, и я доволен, что три игры подряд мы его добиваемся», – сказал Аленичев в эфире телеканала «Наш-Футбол».