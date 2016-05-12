Габулов сыграет в воротах «Динамо» против «Ростова»

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ростова» на матч 28-го тура РФПЛ.
Динамо: Габулов, Живоглядов, Хольмен, Самба, Соснин, Ионов, Зобнин, Денисов, Драгун, Ташаев, Бечирай.
Запасные: Лещук, Шунин, Степанов, Морозов, Дьяков, Сарамутин, Левин, Терехов, Кузьмин, Соломатин, Обольский.
Ростов: Джанаев, Ротенберг, Сесар Навас, Баштуш, Новосельцев, Кудряшов, Могилевец, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.
Запасные: Покатилов, Медведев, Терентьев, Маргасов, Эззатоллахи, Канга, Думбия, Калачев, Киреев, Ю Бен Су, Бухаров, Качарава.
Источник: Бомбардир.ру