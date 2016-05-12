Сафонов уверен, что «Спартак» одержит победу над «Уралом»

Футбольный агент и президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Спартаком». Напомним, встреча состоится сегодня и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Спартак» набрал ход, пытается зацепиться за место в еврокубках, а вот «Урал» в конце сезона просто разочаровывает. Такое ощущение, что они задачу уже выполнили, поэтому не особо стараются», – сказал Сафонов.

Остальные прогнозы на 28-й тур чемпионата России можно увидеть здесь.