Глушаков: «Нам надо набирать свои очки»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о соперничестве с «Локомотивом» за место в Лиге Европы в следующем сезоне.

«Одна из самых важных была встреча с «Локомотивом» для возвращении за битву в Лигу Европы. Нам удалось вернуть уверенность в своих силах.

«Локомотиву» играть с «Зенитом», борющимся за чемпионство, это будет тяжелая встреча. «Кубань» с «Мордовией» спасаются от вылета из Премьер-лиги. Но нам не стоит обращать внимание на соперника, важно выиграть свои матчи.

Есть в душе надежда, что команда Черевченко еще потеряет очки. Но прежде всего нам надо набирать свои. И уже потом смотреть в таблицу», – сказал Глушаков.

«Спартаку» предстоит встретиться с «Уралом» на выезде в рамках 28-го тура российской премьер-лиги. Игра состоится в Екатеринбурге в четверг, 12 мая, в 17:00 по московскому времени.