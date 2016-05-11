Слуцкий: «Ответственность давит даже на нас»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после победы в матче 28-го тура РФПЛ против «Уфы» (3:1).

«Начало провели очень хорошо, много атаковали и забили гол. Но после того как достаточно быстро пропустили, появилась нервозность в действиях, и уже не смогли перестроиться в первом тайме. Последние туры и ответственность давит, даже на такую опытную команду, как наша.

Мы перевели Вернблума в атаку, и это сработало – он забил второй гол. Сегодня не у всех футболистов получилась игра, поэтому мы стали делать ранние замены, чтобы у нас хватило времени на то, чтобы эти футболисты смогли проявить себя. Вернблум внес существенный вклад в победу.

Глобальных вопросов к судейству нет, но я уже со второго тайма матча с «Тереком» сконцентрировался на действиях собственной команды», — сказал Слуцкий.