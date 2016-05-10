Процедура продажи «Милана» китайцам официально начата

Сегодня начата процедура продажи «Милана» инвесторам из Китая. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Fininvest.

Согласно условиям соглашения, у сторон есть 45 дней для того, чтобы договориться о сделке. При этом структура Сильвио Берлускони теперь обязана вести переговоры только с китайской стороной.

Сообщается, что владелец «Милана» собирается сейчас продать 70 процентов акций, а остальные 30 будут реализованы позже. Конечная сумма этой сделки оценивается в 740 миллионов евро.