Фалькао возвращается в «Монако»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао, который был отдан в аренду «Челси», в следующем сезоне будет выступать во Франции.

«Монако» заплатил большие деньги за меня, и я хочу отплатить клубу за это доверие. Они хотят, чтобы я вернулся на следующий сезон. Мне необходимо игровое время.

«Монако» хочет посмотреть на мою игру, после чего будет сделан вывод. Сейчас же все идет к тому, что я буду выступать за эту команду в следующем сезоне», – приводит слова Фалькао TyC Sports.

В текущем сезоне Фалькао провел в составе «Челси» 10 матчей, в которых отметился одним забитым голом. По данным Transfermarkt, сумма трансфера футболиста оценивается в 23 миллиона евро.