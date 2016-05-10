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Фалькао возвращается в «Монако»

10 мая 2016, 12:45
18

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао, который был отдан в аренду «Челси», в следующем сезоне будет выступать во Франции.

«Монако» заплатил большие деньги за меня, и я хочу отплатить клубу за это доверие. Они хотят, чтобы я вернулся на следующий сезон. Мне необходимо игровое время.

«Монако» хочет посмотреть на мою игру, после чего будет сделан вывод. Сейчас же все идет к тому, что я буду выступать за эту команду в следующем сезоне», – приводит слова Фалькао TyC Sports.

В текущем сезоне Фалькао провел в составе «Челси» 10 матчей, в которых отметился одним забитым голом. По данным Transfermarkt, сумма трансфера футболиста оценивается в 23 миллиона евро.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Трансферы Челси Монако Фалькао Радамель
Комментарии (18)
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LOKOfanatik19
1462873799
23 млн, кто за него столько даст и лет ему больше чем в паспорте, отсюда и спад такой!
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Сергей Свояк
1462876318
10 матчей? Ни одного не видел) Конечно это для него шанс сейчас. Вернуться,чтобы поправить дела. Желаю ему найти команду,которая реанимировала бы его карьеру. Игрок добротный ведь. Торрес снова нашёл себя,пусть и этот снова встанет на рельсы!
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RЕАLMADRID1902
1462878941
Два года человек просто провалил, а стоит до сих пор 23 миллиона. 10 за него и то не факт что не много.
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RЕАLMADRID1902
1462879043
Там Вест Хэм топ-форварда обещал купить и предлагают за кого то около 25 миллионов. Не за него ли?
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ari-_uri_94
1462879859
в монако он заиграет
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hodyrev
1462881556
В порту пора,и халк подтянется
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ЦСКА 2015-2016
1462885949
там он вырос там зарастет
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CSKA75875
1462892234
Ребята, объясните почему он уходит в аренды? Он пришел в Монако за огромную сумму и играл за них довольно таки неплохо, а сейчас скитается по арендам.
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dm91
1462961330
Наелся футбола Фалькао!следующая остановка - в Китай
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Karanit
1463034147
В пару к Ваньке Лаву
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