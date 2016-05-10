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  • Фанаты «Газовика»: «Наш клуб стал жертвой ненасытного монстра»

Фанаты «Газовика»: «Наш клуб стал жертвой ненасытного монстра»

10 мая 2016, 01:00
15

Болельщики «Газовика» выступили против переименования клуба. Возможная смена названия связана с выходом клуба в РФПЛ, где уже играет команда, спонсируемая «Газпромом» – «Зенит».

«В полку жертв ненасытного монстра под названием Modern Football, кажется, прибыло. На очереди наш «Газовик», который к новому сезону планируется переименовать в лучшем случае в «Оренбург». Мы даже выход в РФПЛ толком отметить не успели, как нас огорошили этой новостью.

Реальная причина в том, что в РФПЛ уже есть клуб, принадлежащий «Газпрому», а по правилам лиги, одна структура владеть двумя командами не имеет права. Какой из проектов в приоритете у «Газпрома», наверное, понятно.

Соответственно нашему клубу придется менять юридическое лицо и учредителя, хотя очевидно, что только номинально, то есть для нас этот факт был бы вообще незначительным, если бы клуб не собирались лишить исторического названия.

Мы уже успели провести акцию «Наше имя – Газовик» на предыдущей домашней игре и продолжим начатое. В том числе на стадионе было проведено голосование, которое показало, что подавляющее большинство с переименованием не согласно.

Однако этого мало. Корни проблемы находятся не в Оренбурге, а в Москве. В общем, сейчас очень важно максимально распространить эту информацию, так как достучаться нужно до самых верхов в «Газпроме», РФС и РФПЛ.

Наша позиция однозначная. Мы, фанаты «Газовика», обоснованных причин для смены названия не видим! В конце концов, есть стандартный для этих случаев вариант с «Газовик-Оренбург», который всех устроит за неимением лучшего.

Правда за нами! А значит сможем!» – сказано в заявлении фанатов «Газовика».

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Оренбург Зенит
Комментарии (15)
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Sergh4
1462831988
А при чём тут название? Ну меняйте официального учредителя. В названии Зенита нет же Газпрома.
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sold93
1462832465
от Зенита никакой пользы нет. еще одно тому доказательство
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ivan941
1462838532
ЗЕНИТ ТОГДА В ПЕРВУЮ ЛИГУ
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Freyk
1462854961
Ну, не знаю. «Газовик» — не самое солидное название для футбольного клуба, вне зависимости от учредителя. Старые болельщики клуба, конечно, уже привыкли, но они думают только о себе и не понимают, что всегда нужно привлекать новых.
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Каратель помойников
1462858403
вот подняли панику,газпром финансирование урежет и прямая дорога в пердив,а там называйся как хочешь.хотя в фнл зенит-2 есть уже и играли,и ничего...
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Black Giz
1462863876
Поддерживаю болел полностью.
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FanatSerj
1462864521
Ростсельмаш в Ростов же переименовали и никто не помер, хотя там история посолиднее была.
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hmelarj
1462866371
мнение болельщиков учитывать необходимо!!!
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Даньчез
1462867226
щас довыделываются, останется ваш Газовик в ФНЛ по каким-либо туманным как обычно причинам, и всё
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zenitforever2015
1462871877
Начнём с того , что ваше имя Локомотив. Так команда называлась до 1976 года ....
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