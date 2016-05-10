Фанаты «Газовика»: «Наш клуб стал жертвой ненасытного монстра»

Болельщики «Газовика» выступили против переименования клуба. Возможная смена названия связана с выходом клуба в РФПЛ, где уже играет команда, спонсируемая «Газпромом» – «Зенит».

«В полку жертв ненасытного монстра под названием Modern Football, кажется, прибыло. На очереди наш «Газовик», который к новому сезону планируется переименовать в лучшем случае в «Оренбург». Мы даже выход в РФПЛ толком отметить не успели, как нас огорошили этой новостью.

Реальная причина в том, что в РФПЛ уже есть клуб, принадлежащий «Газпрому», а по правилам лиги, одна структура владеть двумя командами не имеет права. Какой из проектов в приоритете у «Газпрома», наверное, понятно.

Соответственно нашему клубу придется менять юридическое лицо и учредителя, хотя очевидно, что только номинально, то есть для нас этот факт был бы вообще незначительным, если бы клуб не собирались лишить исторического названия.

Мы уже успели провести акцию «Наше имя – Газовик» на предыдущей домашней игре и продолжим начатое. В том числе на стадионе было проведено голосование, которое показало, что подавляющее большинство с переименованием не согласно.

Однако этого мало. Корни проблемы находятся не в Оренбурге, а в Москве. В общем, сейчас очень важно максимально распространить эту информацию, так как достучаться нужно до самых верхов в «Газпроме», РФС и РФПЛ.

Наша позиция однозначная. Мы, фанаты «Газовика», обоснованных причин для смены названия не видим! В конце концов, есть стандартный для этих случаев вариант с «Газовик-Оренбург», который всех устроит за неимением лучшего.

Правда за нами! А значит сможем!» – сказано в заявлении фанатов «Газовика».