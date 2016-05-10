Валентин Иванов: «Ошибка судьи в моменте с голом Смолова «Рубину» – это шок»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов прокомментировал судейскую ошибку в матче 27-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Краснодаром» (1:1).

«Честно говоря, для меня момент с ошибкой, когда гол в ворота «Рубина» забит из положения «вне игры» – просто шок. Понимаю, из-за чего произошла ошибка, но объяснения на таком уровне делу не помогут. Такого быть не должно.

Момент в целом тяжелый. Эпизоду предшествовало одно непростое решение – когда мяч отскочил рикошетом от игрока обороняющейся команды. Затем пошла передача, и ассистент сосредоточился на конкретном футболисте, в сторону которого, как он считал, сделан пас. И арбитр стал определять, что именно он будет делать касание, находясь в правильном положении. Смотрел на него, а линию офсайда и второго игрока «Краснодара» потерял. А когда «его» футболист не сыграл, мяч пролетел дальше и бил Смолов, ассистент не стал поднимать флаг наугад, не будучи уверенным в своем решении. Я понимаю, почему это произошло, но объяснить и понять такую ошибку тяжело. На уровне Премьер-лиги такого рода вещей быть не должно», – сказал Иванов.