Судьи РФПЛ ответили Гинеру

Арбитры российской Премьер-лиги выступили с совместным заявлением в адрес президента ЦСКА Евгения Гинера, который раскритиковал главу департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова после матча армейцев с «Тереком».

«Мы сочли необходимым высказать свою позицию по поводу случившегося в субботу. Все арбитры и ассистенты, судящие игры чемпионата России, выражают полную поддержку Валентину Иванову и его маме Лидии Гавриловне.

Считаем недопустимыми высказывания такого рода. У каждого есть родители. У одних из нас они живы, у других – нет. Естественно, любому было бы неприятно, если в адрес кого-то из них сказали бы подобное.

Футбол – игра. В ней все ошибаются – президенты, тренеры, футболисты, судьи. Мы стараемся делать свою работу по возможности качественно. Но ошибки всегда были, есть и будут. Нельзя так реагировать на них. И уж если они случаются, нужно обращаться с вопросами к руководителю судейского корпуса. А не вспоминать его отца, уважаемого и заслуженного человека, одного из тех, кого по праву можно назвать гордостью отечественного футбола.

Тем более мы считаем недопустимым делать такие заявления в канун большого праздника – Дня Победы.

Обращаемся ко всем участникам чемпионата страны. Нам хотелось бы, чтобы матчи последних туров прошли в нормальной обстановке и в атмосфере взаимного уважения. Призываем всех соблюдать общечеловеческие нормы поведения», – говорится в заявлении российских судей.