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Судьи РФПЛ ответили Гинеру

9 мая 2016, 16:11
31

Арбитры российской Премьер-лиги выступили с совместным заявлением в адрес президента ЦСКА Евгения Гинера, который раскритиковал главу департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова после матча армейцев с «Тереком».

«Мы сочли необходимым высказать свою позицию по поводу случившегося в субботу. Все арбитры и ассистенты, судящие игры чемпионата России, выражают полную поддержку Валентину Иванову и его маме Лидии Гавриловне.

Считаем недопустимыми высказывания такого рода. У каждого есть родители. У одних из нас они живы, у других – нет. Естественно, любому было бы неприятно, если в адрес кого-то из них сказали бы подобное.

Футбол – игра. В ней все ошибаются – президенты, тренеры, футболисты, судьи. Мы стараемся делать свою работу по возможности качественно. Но ошибки всегда были, есть и будут. Нельзя так реагировать на них. И уж если они случаются, нужно обращаться с вопросами к руководителю судейского корпуса. А не вспоминать его отца, уважаемого и заслуженного человека, одного из тех, кого по праву можно назвать гордостью отечественного футбола.

Тем более мы считаем недопустимым делать такие заявления в канун большого праздника – Дня Победы.

Обращаемся ко всем участникам чемпионата страны. Нам хотелось бы, чтобы матчи последних туров прошли в нормальной обстановке и в атмосфере взаимного уважения. Призываем всех соблюдать общечеловеческие нормы поведения», – говорится в заявлении российских судей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Гинер Евгений
Комментарии (31)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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hunta
1462801360
Гинер прав...!
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BANNIKOV1970
1462801749
пиз...ц коням
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policepnz
1462802433
Давно парнокопытных пора ставить на 5 место))
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ильиных
1462802546
Гнидер
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meiram
1462802684
Отлично сказано в адрес Гинера,чтобы свой поганый язык в одно место засунул,зажрался так что краев не видит!
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Антибиотик
1462805545
Понтобросы недосудейские! Гинер может немного и погорячился, но сути это не меняет. В судейском корпусе рука руку моет и по мимо не профессионализма продолжает присутствовать коррупция. И гореть всем этим судьям в аду.
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Qranat
1462806098
Хочется верить, что арбитры прочтут наши отзывы. Молодцы... До сих пор реагировали на каждый чих и визги адм. ресурсных ТОПов и денежных мешков, ставя в их пользу пенальти за нырки, штрафные, раздавая карточки их соперникам и удаляя игроков, не замечая более значимых нарушений со стороны Верблумов и Березуцких с Игнашевичем, питерских Гараев, Витселей и вечно не довольных Халков с Дзубами. Теперь просто всегда судите честно матчи с участием ЦСКА и Зенита и будет вам уважение и поддержка.
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порт
1462809761
А кони знай минусы ставят, им наверное легче становится. Каков поп, таков и приход.
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CSKA №1
1462810217
Cудьи твари!!!Толькго Газпроекту и подсуживают!!!
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BAIv
1462810504
судьи обиделись на говнира мало денег стал заносить вот и решили напомнить о себе
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