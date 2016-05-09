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  • Егоров назначен на матч «Динамо» и «Ростова», Вилков – «Уфы» и ЦСКА

Егоров назначен на матч «Динамо» и «Ростова», Вилков – «Уфы» и ЦСКА

9 мая 2016, 11:54
3

Бригада арбитров во главе с Александром Егоровым была назначена на матч 28-го тура Премьер-лиги между столичным «Динамо» и «Ростовом». Встречу «Уфы» с ЦСКА отработает Михаил Вилков, а поединок «Мордовия» – «Зенит» – Алексей Еськов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур​

«Уфа» – ЦСКА: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Павел Кулалаев (Волжский).

«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург).

«Рубин» – «Анжи»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область).

«Мордовия» – «Зенит»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Андрей Болотенков (Москва).

«Локомотив» – «Кубань»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург).

«Урал» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону).

«Динамо» – «Ростов»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь).

«Терек» – «Амкар»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Мосякин (Москва).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (3)
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CSKA №1
1462789286
Егоров сука!!!Ростову будет подсуживать,а Вилков!!!???Ну это же б..лть Вилков!!!!!
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Pixcell
1462790718
Хахахаха... Вилков.. И по делом!!
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vladimir-7
1462792132
Продолжение следует.
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