Бутенко: «Помощник Николаева прозевал офсайд у Смолова – это грубая ошибка»

Известный советский арбитр, судья международной категории Валерий Бутенко прокомментировал работу судейской бригады Алексея Николаева, обслуживавшей матч между «Рубином» и «Краснодаром» (1:1) в 27 туре российской Премьер-лиги.

«Помощник судьи прозевал офсайд у Смолова, не сумел занять правильную позицию и допустил грубую ошибку. Здесь полностью вина на помощнике. В эпизоде с фолом на Караденизе пенальти не было. Игрока задели за линией штрафной, и он по инерции упал уже в ее пределах.

Согласен ли я с «двойкой» бригаде Николаева от инспектора встречи за этот матч? Ошибка повлияла на исход встречи», – сказал Бутенко.