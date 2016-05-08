Бышовец: «Есть только один соперник, который может отнять очки у ЦСКА на финише чемпионата»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился своими мыслями о перспективах московского ЦСКА в борьбе за чемпионство РФПЛ.

«Я думаю, что у ЦСКА предпочтительное положение, есть только один соперник, который может отнять очки у армейцев в концовке и повлиять на свою судьбу – это «Краснодар». Обе команды реально претендуют на осуществление своих задач: одна – на победу в чемпионате страны, другая – на еврокубки. Поэтому матч между ними будет сложным и интересным.

У «Краснодара» была выгодная ситуация, но воспользоваться ей не удалось. Чтобы претендовать на Лигу чемпионов, команде нужна была победа над «Рубином» в Казани. Но, играя с амбициозными командами, надо рассчитывать на то, чтобы завладеть инициативой. А мы увидели, что «быкам» было сложно добиться даже ничейного результата. Хотя, по игре было достаточно голевых моментов. Но реализация оставляет желать лучшего.

Не считаю, что у ЦСКА календарь сложнее, чем у «Ростова». Армейцы проведут два матча на выезде с командами, которые уступают им по уровню игроков и классу. Кроме того, надо говорить о «Ростове», хотя «Зенит» не оставляет для себя борьбу за второе место и за Лигу чемпионов. Питерцы по своему потенциалу вправе претендовать и на первое место в турнире», – отметил Бышовец.