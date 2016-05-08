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Венгер: «Мне больно видеть «Лестер», поднимающий трофей»

8 мая 2016, 08:54
12

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что его очень огорчает чемпионство «Лестера», который еще перед началом этого тура опережал «канониров» на 10 очков.

«Мне больно видеть «Лестер», поднимающий трофей. Когда кто-то лучше тебя, остается лишь с этим смириться, а у «Лестера» в этом сезоне не было конкурентов. Вы же не думаете, что «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» не жалеют, что не выиграли титул, или «Манчестер Юнайтед»? В этом суть соревнований.

В этом сезоне мы потеряли слишком много очков в матче с так называемыми «более слабыми» командами. Почему? Я не знаю», — заключил Венгер.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Арсенал Лестер Венгер Арсен
Комментарии (12)
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KorolShut
1462687518
Значит вы слабее так называемых "слабых команд" гнать тебя пора из арсенала
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Inks
1462689089
более реального шанса у Арсенала на чемпионство, чем в этом году, больше не будет
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viking_91
1462690089
Арсен норм играет!....если усилятся в следующем сезоне за чемпионство реально поборятся
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koli4ka
1462692269
зависть-это слабость для мужчин и порок для женщин...
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Непутриот
1462693810
Потому что Арсену пора уходить из Арсенала!! Давно!!!!!
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Костя из Барселоны
1462693871
А мне нет)))
Ответить
policepnz
1462696049
Арсенал - это вечное: 1/4 Лига чемпионов и борьба за 2-3 в АПЛ))
Ответить
meiram
1462699590
Не стоит завидовать Лестеру с его прекрасным тренером-научитесь при больших финансовых возможностях работать лучше!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1462713541
Это не Россия , где покупают судей.
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