Венгер: «Мне больно видеть «Лестер», поднимающий трофей»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что его очень огорчает чемпионство «Лестера», который еще перед началом этого тура опережал «канониров» на 10 очков.

«Мне больно видеть «Лестер», поднимающий трофей. Когда кто-то лучше тебя, остается лишь с этим смириться, а у «Лестера» в этом сезоне не было конкурентов. Вы же не думаете, что «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» не жалеют, что не выиграли титул, или «Манчестер Юнайтед»? В этом суть соревнований.

В этом сезоне мы потеряли слишком много очков в матче с так называемыми «более слабыми» командами. Почему? Я не знаю», — заключил Венгер.