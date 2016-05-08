Мамаев: «Гол Смолова из офсайда? А нам что делать?»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не понимает нападок в адрес своей команды из-за того, что в матче с «Рубином» нападающий «быков» Федор Смолов забил гол из офсайда.

«Оба тайма получились примерно одинаковыми. Просто в первом тайме «Рубин» функционально еще выдерживал, а во втором они просели, и мы создавали больше моментов. Но мы пропустили совсем ненужный гол, что в итоге сказалось на результате.

Конечно, мы рассчитывали сегодня на победу. С учетом того, что впереди еще игра с ЦСКА. Сейчас получается, что не все зависит от нас.

Гол Смолова? Говорят, было «вне игры», но что сейчас сделаешь? Я сам момента еще не видел, но когда уходил с поля, слышал, как игроки «Рубина» и представители его административного штаба говорили, что был офсайд. А нам что делать? Гол засчитали», — заключил Мамаев.