Селюк: «Ребята, вы что? Зинченко в «Манчестер Сити»? На парня просто поднимают цену!»

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк прокомментировал интерес «горожан» к полузащитнику «Уфы» Александру Зинченко.

– Ребята, вы что? Зинченко в «Манчестер Сити»?! Его же недавно в Дортмунд сватали… А-я-я-я-й. А Кокорин в «Арсенале»? А Панюков – в «ПСЖ»? Ну-ну. То есть, Нобель Арустамян написал в твиттере, а вы ему верите?

– Не только Нобель. Агент самого футболиста Олег Еремин сказал следующее: «В «Уфу» действительно поступил запрос от «Манчестер Сити» по поводу переговоров с Зинченко».

– О'кей. Сколько Зинченко провел матчей за первую сборную Украины?

– Один матч.

– Я могу позвонить в «Манчестер Сити» и спросить, если это так принципиально.

– Было бы интересно.

– Но этого даже не надо делать. Запомните: Зинченко фактически не играл за сборную Украины, он не получит разрешения на работу в Англии. Это какая-то чушь. Ни «Манчестер Сити», ни «Арсенал», ни «Астон Вилла» его в Англию не позовут. У него нет 75 процентов игр за свою национальную команду. Нет. Правда, сейчас порядок чуть-чуть смягчен для молодых футболистов.

– Почему тогда появляется такая информация?

– На парня поднимают цену. То же самое было с историей Кокорина про «Арсенал». Я хочу дать Зинченко совет. Если бы ему даже хватало игр за сборную, «Манчестер Сити» – клуб не его уровня. Ему там делать нечего.