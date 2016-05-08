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  • Селюк: «Ребята, вы что? Зинченко в «Манчестер Сити»? На парня просто поднимают цену!»

Селюк: «Ребята, вы что? Зинченко в «Манчестер Сити»? На парня просто поднимают цену!»

8 мая 2016, 06:59
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Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк прокомментировал интерес «горожан» к полузащитнику «Уфы» Александру Зинченко.

– Ребята, вы что? Зинченко в «Манчестер Сити»?! Его же недавно в Дортмунд сватали… А-я-я-я-й. А Кокорин в «Арсенале»? А Панюков – в «ПСЖ»? Ну-ну. То есть, Нобель Арустамян написал в твиттере, а вы ему верите?

– Не только Нобель. Агент самого футболиста Олег Еремин сказал следующее: «В «Уфу» действительно поступил запрос от «Манчестер Сити» по поводу переговоров с Зинченко».
– О'кей. Сколько Зинченко провел матчей за первую сборную Украины?

– Один матч.
– Я могу позвонить в «Манчестер Сити» и спросить, если это так принципиально.

– Было бы интересно.
– Но этого даже не надо делать. Запомните: Зинченко фактически не играл за сборную Украины, он не получит разрешения на работу в Англии. Это какая-то чушь. Ни «Манчестер Сити», ни «Арсенал», ни «Астон Вилла» его в Англию не позовут. У него нет 75 процентов игр за свою национальную команду. Нет. Правда, сейчас порядок чуть-чуть смягчен для молодых футболистов.

– Почему тогда появляется такая информация?
– На парня поднимают цену. То же самое было с историей Кокорина про «Арсенал». Я хочу дать Зинченко совет. Если бы ему даже хватало игр за сборную, «Манчестер Сити» – клуб не его уровня. Ему там делать нечего.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Уфа Арсенал Зинченко Александр
Комментарии (1)
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Майор Дзагоев
1462691282
А в сборную его хер вызовут, пока играет в России
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