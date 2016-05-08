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  • Смолов – единственный игрок в этом сезоне РФПЛ, забивший в шести матчах подряд

Смолов – единственный игрок в этом сезоне РФПЛ, забивший в шести матчах подряд

8 мая 2016, 00:14
5

В матче 27-го тура РФПЛ нападающий «Краснодара» Федор Смолов забил в ворота «Рубина» (1:1).

Таким образом, голевая серия Смолова составляет теперь шесть матчей и является самой продолжительной в нынешнем сезоне РФПЛ. В этих шести играх Смолов провел десять мячей, забив четыре «Уралу», два «Анжи» и по одному «Динамо», «Тереку», «Уфе» и «Рубину».

Вторая по продолжительности голевая серия РФПЛ-2015/16 принадлежит Артему Дзюбе – пять матчей, в которых он забил шесть голов.

Рекорд РФПЛ по этому показателю принадлежит Алехандро Домингесу, который забивал на протяжении восьми игр подряд в составе «Рубина» в 2009 году. Из своих девяти голов Домингес семь забил с пенальти.

Сейчас Смолов лидирует в гонке бомбардиров РФПЛ, имея в своем активе 17 голов и опережая Дзюбу, Халка и Промеса на три точных удара.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (5)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1462655965
Даешь в 9-ти!
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арейская
1462669435
Браво, Смолов! Ещё минимум три в оставшихся трёх!!!
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vladimir-7
1462686509
Молодец! Не пропусти вперёд ни Халка, ни Дзюбу, ни Промеса. Получи приз "Лучший бомбардир".
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Диктор
1462692876
До матча с Рубином я им восхищался.Но теперь если человеку без разницы насколько честно зарабатывает он свое положение-буду презирать.
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