Смолов – единственный игрок в этом сезоне РФПЛ, забивший в шести матчах подряд

В матче 27-го тура РФПЛ нападающий «Краснодара» Федор Смолов забил в ворота «Рубина» (1:1).

Таким образом, голевая серия Смолова составляет теперь шесть матчей и является самой продолжительной в нынешнем сезоне РФПЛ. В этих шести играх Смолов провел десять мячей, забив четыре «Уралу», два «Анжи» и по одному «Динамо», «Тереку», «Уфе» и «Рубину».

Вторая по продолжительности голевая серия РФПЛ-2015/16 принадлежит Артему Дзюбе – пять матчей, в которых он забил шесть голов.

Рекорд РФПЛ по этому показателю принадлежит Алехандро Домингесу, который забивал на протяжении восьми игр подряд в составе «Рубина» в 2009 году. Из своих девяти голов Домингес семь забил с пенальти.

Сейчас Смолов лидирует в гонке бомбардиров РФПЛ, имея в своем активе 17 голов и опережая Дзюбу, Халка и Промеса на три точных удара.