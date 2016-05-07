Раньери: «Этот год нужно оставить в стороне и сконцентрироваться на следующем сезоне»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился впечатлениями от чемпионства.

«На протяжении всей карьеры я думал, что рано или поздно выиграю титул, но не предполагал, что это случится именно здесь. Но почему нет? Это сумасшедший сезон, когда большие команды не были стабильны, а мы были.

Я верю, что на высшем уровне важно иметь хорошего владельца, и здесь я встретил фантастических людей. Когда я только пришел сюда, то подумал, что в раздевалке очень хорошая атмосфера, все дружат между собой. Я постарался привить итальянскую ментальность, твердость и силу. Поначалу это работало не так хорошо, но затем началась фантастика.

Вначале было важно остаться в АПЛ на несколько сезонов, а затем двигаться вперед. И вот мы чемпионы.

Мы очень хорошо понимаем, что это был странный год и его нужно оставить в стороне. Мы должны сконцентрироваться на следующем сезоне. У нас очень сильный фундамент», – сказал Раньери.